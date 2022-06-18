Данілов у відповідь на звинувачення Байдена пояснив, як Україна готувалася до війни

Данілов відповів на звинувачення Байдена. / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на критику президента США Джо Байдена про те, що Київ "не захотів чути попередження" про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії, заявив, що Україна знала про майбутню війну. Саме тому проходила прихована підготовка, під час якої було заблоковано канали колишнього нардепа Віктора Медведчука. Водночас, українців не попереджали про наближення війни, щоб не сіяти паніку.

Про це Данілов розповів у інтерв'ю LIGA.net.

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Він заявив – усе, що говорили американці з приводу війни, не було несподіванкою для Києва.

"Готуватися до війни ми почали заздалегідь. Ми зрозуміли, що потрібно максимально прибирати вплив РФ. Уявіть собі, якби до 24 лютого всі ці медійні гауляйтери, що волають з пропагандистських каналів, були в ефірі нашого телебачення. Уявіть, що Медведчук не вдома з браслетом на нозі сидить, а продовжує працювати зі своєю агентурою. Уявіть, що ми не приділяємо уваги нашому кіберзахисту та зв'язку. І 25 лютого ні в кого немає телебачення, радіомовлення, ви не можете зателефонувати", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що підготовка тривала півтора року, щоб усі комунікації були захищені.

"Під час війни це питання номер один", – заявив Данілов.

Водночас він пояснив, що повідомляти заздалегідь про наближення війни українцям було не можна.

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"Ми повинні були в листопаді вийти і сказати: у нас буде війна, РФ створить тут концтабори? Ви уявляєте собі рівень паніки, який міг піднятися? Але ми дали чітку відповідь, щоб наша країна була готова до війни", – додав Данілов.

Заява Байдена

Президент США нещодавно виступив з критикою Зеленського, нібито той не захотів почути попередження Вашингтона про серйозну загрозу вторгнення Росії.

"Я знаю, що багато людей думали, що я перебільшую", – сказав Байден, маючи на увазі попередження про можливість нападу з боку Росії.

Однак він також заявив, що в США були "дані на підтвердження оцінки". Крім цього, Джо Байден зазначив, що "нічого подібного не було з часів Другої світової війни":

"Я знав, що у нас є дані, що підтверджують, що він (президент Росії Володимир Путін. – Ред.) збирався перетнути кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути", – сказав президент США.

Раніше в Офісі президента заявили, що слова Байдена не зовсім коректні, адже українська влада чудово розуміла, що саме задумала Росія.

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Звинувачення Байдена прокоментував сам Зеленський. Він пояснив, що партнери, навпаки, не захотіли чути саме його, адже Україна пропонувала запровадити превентивні санкції та надати зброю для захисту перед вторгненням РФ.