Делегация России отказалась от участия в заседании органа ОБСЕ: украинцы поаплодировали

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Делегация Российской Федерации заявила, что не будет участвовать в заседании органа ОБСЕ по человеческому измерению.

Об этом сообщила в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

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Что произошло

"В Вене началось заседание Supplementary Human Dimension Meeting ОБСЕ. В начале российская делегация заявила, что это заседание не было с ними согласовано, не учтены коронавирусные ограничения (как страшно!) и не допущено участие представителей (РФ – ред.) "гражданского общества", поэтому участвовать в заседании Россия не будет", – написала Печончик.

По ее словам, присутствовавшие в зале представители украинских общественных организаций встретили это заявление аплодисментами.

Кроме этого, как отметила Татьяна Печончик, перед открытием правозащитные организации провели брифинг, где рассказали о зверствах российской армии в Украине, похищении активистов, журналистов, представителей местного самоуправления, а также "раскритиковали бегство СММ ОБСЕ из Украины в начале войны и призвали провести международный трибунал над преступлениями путинского режима в отстроенном театре Мариуполя".

Напомним, 7 марта стало известно, что все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины

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