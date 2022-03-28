Делегація Росії відмовилася від участі в засіданні органу ОБСЄ: українці поаплодували

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Делегація Російської Федерації заявила, що не братиме участь у засіданні органу ОБСЄ з людського виміру.
Про це повідомила в Facebook голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.
Що відбулося
"У Відні почалося засідання Supplementary Human Dimension Meeting ОБСЄ. На початку російська делегація заявила, що це засідання не було з ними погоджено, не враховані коронавірусні обмеження (страшне!) і не допущена участь представників (РФ. – Ред.) "громадянського суспільства", а тому брати участь у засіданні Росія не буде", – написала Печончик.
За її словами, присутні в залі представники українських громадських організацій зустріли цю заяву оплесками.
Крім цього, як зазначила Тетяна Печончик, перед відкриттям правозахисні організації провели брифінг, де розповіли про звірства російської армії в Україні, викрадення активістів, журналістів, представників місцевого самоврядування, а також "розкритикували втечу СММ ОБСЄ з України на початку війни та закликали провести міжнародний трибунал над злочинами путінського режиму у відбудованому театрі Маріуполя".
Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що всі співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишають територію України.