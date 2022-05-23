Дело Медведчука — Порошенко. Эксклюзивные подробности от СБУ

Виктор Медведчук, Петр Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержанный 12 апреля нардеп Виктор Медведчук начал давать показания против пятого президента Украины Петра Порошенко. Он рассказывал об участии Порошенко в закупках топлива у России и угля у так называемых "ЛНР" и "ДНР". Дополнительные подробности рассказал глава СБУ Иван Баканов ведущим Виталию Прудиусу и Виктории Малосвитной в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"Сейчас Медведчук сотрудничает со следствием, и мы приветствуем готовность рассказать детали дел, в которых его обвиняют. Хотя в данном случае речь идет о событиях 14-15 годов, именно сегодня мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашей страны. Ведь именно тогда, среди прочего, закладывался фундамент сегодняшних событий", — сказал он.

Глава СБУ отметил, что сегодняшняя война — это прямое следствие политики Российской Федерации, которая любыми способами пыталась сохранить свое влияние на Украину. А высшие чиновники нашего государства, к можалению, тем или иным способом помогали этому.

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"Информация от Медведчука дает украинскому обществу возможность увидеть, какой именно была государственная политика раньше. И это вопрос не только юридической, но и моральной ответственности. Потому что мы увидели пример невероятного политического цинизма, когда под патриотическими девизами решались бизнесовые вопросы и даже финансировались террористы ради "быстрой копейки", что укрепляло влияние РФ на Украину", — заявил Баканов.

Он ответил на вопрос, что интересного рассказывает Медведчук следствию.

"Медведчук подтверждает те доказательства, которые собрала СБУ, версии, которые озвучивала СБУ, на основании которых вручалось подозрение как Медведчуку, так и Порошенко. А именно — в государственной измене и финансировании терроризма. В основном речь шла о поставках угля с оккупированных территорий, а это по факту финансирование терроризму. Вторая часть — о присвоении части нефтепровода Самара западное направление. Тут, по нашему мнению, Медведчук дал очень важные сведения, сказал много интересного, особенно о роли бывшего президента Петра Порошенко", — сказал Баканов.

По словам главы СБУ, Медведчук в первую очередь подтверждает, что Петр Порошенко, использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнес-схемы, и они точно были не в интересах Украины. Наоборот, экономика и безопасность государства понесла убытки от таких действий.

"Наибольший цинизм в том, что властная вертикаль именно в 14 и 15 годах работала против Украины", — сказал он.

Медведчук дает важную информацию для следствия и подтверждает роль Порошенко в обоих делах, и она была одной из ключевых. Следствие продолжается, будет продолжаться работа с Медведчуком и другими подозреваемыми. Но точку должен поставить именно суд, подчеркнул Баканов.

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Показания Медведчука

Задержанный депутат Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Задержанный депутат уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. И в результате за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

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Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.