Справа Медведчука — Порошенка. Ексклюзивні подробиці від СБУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Затриманий 12 квітня нардеп Віктор Медведчук почав свідчити проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Він розповідав про участь Порошенка у закупівлі палива у Росії та вугілля у так званих "ЛНР" та "ДНР". Додаткові подробиці розповів голова СБУ Іван Баканов ведучим Віталію Прудіусу та Вікторії Малосвітній в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"Зараз Медведчук співпрацює зі слідством, і ми вітаємо готовність розповісти деталі справ, у яких його звинувачують. Хоча в цьому випадку йдеться про події 14-15 років, саме сьогодні ми можемо повною мірою оцінити їхній вплив на економіку та безпеку нашої країни. Адже саме тоді, серед іншого, закладався фундамент сьогоднішніх подій", — сказав він.

Глава СБУ зазначив, що сьогоднішня війна — це прямий наслідок політики Російської Федерації, яка будь-якими способами намагалася зберегти свій вплив на Україну. А вищі чиновники нашої держави, до змоги, тим чи іншим способом допомагали цьому.

Реклама

"Інформація від Медведчука дає українському суспільству можливість побачити, якою саме була державна політика раніше. І це питання не лише юридичної, а й моральної відповідальності. Тому що ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму, коли під патріотичними гаслами вирішувалися бізнесові питання і навіть фінансувалися терористи заради швидкої копійки, що зміцнювало вплив РФ на Україну", — заявив Баканов.

Він відповів на запитання, що цікаве розповідає Медведчук слідству.

"Медведчук підтверджує ті докази, які зібрала СБУ, версії, які озвучувала СБУ, на підставі яких вручалася підозра як Медведчуку, так і Порошенко. А саме — у державній зраді та фінансуванні тероризму. Здебільшого йшлося про постачання вугілля з окупованих територій, це фактично фінансування тероризму. Друга частина — про присвоєння частини нафтопроводу Самара західний напрямок. Тут, на нашу думку, Медведчук дав надважливі свідчення, сказав багато цікавого, особливо про роль колишнього президента Петра Порошенка", — сказав Баканов.

За словами голови СБУ, Медведчук насамперед підтверджує, що Петро Порошенко використав зв'язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнес-схеми, і вони точно були не на користь України. Навпаки, економіка та безпека держави зазнала збитків від таких дій.

"Найбільший цинізм у тому, що владна вертикаль саме у 14 та 15 роках працювала проти України", — сказав він.

Медведчук дає важливу інформацію для слідства та підтверджує роль Порошенка в обох справах, і вона була однією з ключових. Слідство триває, продовжуватиметься робота з Медведчуком та іншими підозрюваними. Але крапку має поставити саме суд, наголосив Баканов.

Реклама

Показання Медведчука

Затриманий депутат Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях. Про це повідомила Служба безпеки України.

Затриманий депутат запевняє, що питаннями трубопроводу займався на прохання Порошенка. І в результаті за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено у його викуп – до 42 млн доларів. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачування дизеля через магістраль припинилося.

Реклама

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – ватажків бойовиків.