Денисова не передавала в прокуратуру материалы об изнасилованиях, о которых писала в соцсетях — Венедиктова

Венедиктова рассказала, что не получала материалы об изнасилованиях от Денисовой/Фото: коллаж: "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-омбудсмен Людмила Денисова не передавала ей материалы об изнасилованиях, о которых она информировала в социальных сетях. Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека направляла письма.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в комментарии изданию "Бабель".

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"Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она присылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, берем ее информацию к сведению", — рассказала Венедиктова.

Она не сказала, сколько именно производств по поводу сексуального насилия сейчас зарегистрировано. Однако, несмотря на это, уточнила, что те преступления, которые были совершены во время войны, рассматриваются как военные и не имеют сроков давности.

Венедиктова также прокомментировала сложность расследования подобных преступлений в условиях войны:

"Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это могут быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания", — добавила генпрокурор.

Кроме того, она добавила, что при расследовании таких преступлений важно, чтобы жертва чувствовала себя защищенной и имела силы говорить о деталях преступления с правоохранителями.

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В "Слуге народа" назвали причину увольнения омбудсмена

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил, что решение об увольнении Денисовой было единогласно принято на заседании фракции с участием вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – объяснил Фролов.

По его словам, "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине".

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