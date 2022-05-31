Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань, про які писала в соцмережах — Венедіктова

Венедіктова розповіла, що не отримувала матеріали про зґвалтування від Денисової/Фото: колаж: "Сьогодні"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що ексомбудсменка Людмила Денісова не передавала їй матеріали щодо зґвалтувань, про які вона інформувала в соціальних мережах. Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини надсилала листи.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла в коментарі виданню "Бабель".

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Деталі

"Пані Денісова матеріали не передає. Вона звертається до нас з листами про такі-то і такі-то конвенції, будь ласка, вивчайте такі конвенції. Вона присилає нам листи, але не матеріали. Це різні речі. Ми, звичайно, беремо її інформацію до відома", — розповіла Венедіктова.

Вона не сказала, скільки саме проваджень щодо сексуального насильства нині зареєстровано. Однак попри це уточнила, що ті злочини, які були скоєні під час війни, розглядаються як воєнні та не мають строків давності.

Венедіктова також прокоментувала складність розслідування таких злочинів в умовах війни:

"Коли неможлива медична експертиза, ми можемо провести інші експертизи, які теж свідчать про злочин. Це може бути психіатрична експертиза та показання свідків", — додала генпрокурорка.

Крім того, вона додала, що при розслідуванні таких злочинів важливо, щоб жертва почувала себе захищеною і мала сили говорити про деталі злочину з правоохоронцями.

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У "Слузі народу" назвали причину звільнення омбудсмена

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомив, що рішення про звільнення Денісової було одноголосно ухвалено на засіданні фракції за участю віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", – пояснив Фролов.

За його словами, "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на численних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні".

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