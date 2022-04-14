Денисова: В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом

В тюрьме пытают украинцев/Фото: "Вгору", Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В Херсоне российские захватчики создали тюрьму для пыток украинцев. В ней издеваются над людьми, которые не согласны с оккупационным режимом.
Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.
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"Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области...Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", — сообщила Денисова.
Что оккупанты делают с людьми?
Раньше похожая тюрьма "Изоляция" была в оккупированном Донецке. Люди, которые в ней были, пережили настоящие ужасы. Некоторые даже не выжили, поскольку были замучены до смерти.
Как рассказала одна из бывших заключенных, первую неделю ее держали в одиночной камере, где лежали окровавленные матрасы.
По словам другого экс-узника, сначала в камеру открывалась дверь и нужно было встать на колени, а затем на голову одевали пакет.
"Это было маниакально. Им нужно было каждый час кого-то бить. Это кроме пыток. Вот он просто увидел человека, и его нужно обязательно ударить", – рассказал бывший узник.
Кроме того, иногда заключенным прикручивали ноги к столу. Им оттягивали большие пальцы, наматывали проволоку и подавали электрический ток.