Денисова: В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом

В тюрьме пытают украинцев/Фото: "Вгору", Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Херсоне российские захватчики создали тюрьму для пыток украинцев. В ней издеваются над людьми, которые не согласны с оккупационным режимом.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

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"Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области...Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", — сообщила Денисова.

Что оккупанты делают с людьми?

Раньше похожая тюрьма "Изоляция" была в оккупированном Донецке. Люди, которые в ней были, пережили настоящие ужасы. Некоторые даже не выжили, поскольку были замучены до смерти.

Как рассказала одна из бывших заключенных, первую неделю ее держали в одиночной камере, где лежали окровавленные матрасы.