Денисова: В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода

Денисова рассказала про сложную ситуацию в Мариуполе / Коллаж "Сегодня"

Более 100 000 жителей Мариуполя страдают от голода и нехватки воды. За месяц блокады российские военные не впустили в город ни один конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Вместо этого российские СМИ рекламируют гуманитарную помощь от РФ, которая включает буханку хлеба и бутылку воды.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

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Нехватка продуктов и антисанитария

Российские военные не пропускают в Мариуполь гуманитарную помощь от Украины или международных организаций. Оккупанты раздают людям по буханке хлеба и бутылке воды. Выдача продуктов проходит в штабах "единой России", но продуктов катастрофически не хватает.

С каждым днем ​​ухудшается ситуация и с медицинской помощью. В городе распространяется антисанитария. Также из-за пребывание в сырых холодных подвалах у людей появляются инфекционные и простудные заболевания. Получить помощь в городе невозможно.

Запрещено перемещение по городу без пропусков

С понедельника, 18 апреля, в Мариуполе будет запрещено перемещение и пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе – получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.

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"Рашисты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами, превратив город в ад. Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских войск разрушено 95% зданий.

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По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского защита города стала сильнее.

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