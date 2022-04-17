Денісова: У Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від голоду

Денисова розповіла про складну ситуацію у Маріуполі / Колаж "Сьогодні"

Понад 100 000 жителівМаріуполястраждають від голоду та нестачі води. За місяць блокади російські військові не впустили в місто жоден конвой із продовольством та ліками від України чи міжнародних організацій. Натомість російські ЗМІ рекламують гуманітарну допомогу від РФ, яка включає буханку хліба та пляшку води.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Нестача продуктів та антисанітарія

Російські військові не пропускають у Маріуполь гуманітарну допомогу від України чи міжнародних організацій. Окупанти роздають людям по буханці хліба та пляшці води. Видача товарів відбувається у штабах "єдиної Росії", але продуктів катастрофічно не вистачає.

З кожним днем ​​погіршується ситуація і з медичною допомогою. У місті поширюється антисанітарія. Також через перебування у сирих холодних підвалах у людей з'являються інфекційні та застудні захворювання. Отримати допомогу у місті неможливо.

Заборонено переміщення містом без перепусток

З понеділка, 18 квітня, у Маріуполі буде заборонено переміщення та перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні городян змушені вистоювати черги для їх отримання, інакше – отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

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"Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військ зруйновано 95% будівель.

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За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.

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