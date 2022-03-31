Десять лет тюрьмы для беженцев: будет ли работать законопроект о наказании для мужчин, которые попали за границу после 24 февраля

Украинцам, которые незаконно выехали за рубеж, грозит 5 - 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокаты и парламентарии детальнее прокомментировали для "Сегодня" новый законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для мужчин, покидающих Украину во время военного положения. Согласно документу, во время военного положения все военнообязанные мужчины, резервисты, военнослужащие, лица, подлежащие мобилизации, правоохранители и прочие, могут понести уголовную ответственность в случае незаконного выезда из Украины.

В парламенте предлагают наказывать таких выезжающих тюрьмой – от 5 до 10 лет. Предполагается также возможность конфискации их имущества. Как сообщается на сайте Верховной Рады, сейчас законопроект обрабатывается.

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Среди депутатов фракции "Слуга народа" мы услышали мнение, что документ является популистским. Это притом, что одним из авторов законопроекта является Федор Вениславский, известный ученый-правовед из той же фракции.

Также на сайте Рады присутствует вывод главного научно-экспертного управления ВР, из которого также следует, что проект сырой. Парламентские эксперты отмечают интересную деталь: норму можно внести в Уголовный кодекс, но она не будет иметь обратной силы. То есть, не может распространяться на случаи пересечения границы, в том числе незаконные, задним числом.

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Обратной силы не имеет

Юрист и адвокат Иван Либерман рассказал о возможных "подводных камнях" пока еще не принятого новшества.

"Я считаю, что в случае принятия закона будет масса открытых уголовных производств. Следствие будет устанавливать состав преступления. Если его не будет – производство закроют, если обнаружат – будут вручать подозрение", – говорит Либерман.

Либерман подтверждает, что закон не может иметь обратной силы. Кто бы что ни прописывал, все выехавшие до принятия новой нормы не смогут понести уголовной ответственности.

"Если такое произойдет, то будет определенное несоответствие стандартам мировой юриспруденции", – говорит Либерман.

На вопрос о том, как все же определить – законно или незаконно тот или иной мужчина покинул Украину, Либерман ответил так: "В ходе следствия. То есть, на основании чего, каким образом человек покинул Украину".

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Резюмируя, он сказал, что факт выезда того или иного человека за границу установить несложно.

"Для этого правоохранители могут подать соответствующий запрос в соответствующие службы и получить ответ", – говорит Либерман.



Однозначной поддержки в парламенте нет

Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас нам также прокомментировал законопроект, но подчеркнул, что высказывает свою точку зрения, а не позицию комитета.

"В том виде, в каком законопроект есть сейчас – пока что ему нет однозначной поддержки. Его нужно дорабатывать. Взять, например, выезд за границу в командировочных целях. Зачастую это является необходимостью. Например, Давид Арахамия для участия в переговорах выезжает за границу и это является необходимостью", – приводит пример Сергей Ионушас.

Ранее на сайте Рады опубликовали законопроект о запрете церкви страны-агрессора в Украине, а именно – Московского патриархата. Некоторые депутаты уже также успели назвать этот законопроект популистским.