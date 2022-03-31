Десять років в'язниці для біженців: чи працюватиме законопроект про покарання для чоловіків, які потрапили за кордон після 24 лютого

Українцям, які незаконно виїхали за кордон, загрожує 5 – 10 років ув'язнення з конфіскацією майна / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокати та парламентарії детальніше прокоментували для "Сегодня" новий законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для чоловіків, які залишають Україну під час воєнного стану. Згідно з документом, під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки, резервісти, військовослужбовці, особи, які підлягають мобілізації, правоохоронці та інші можуть понести кримінальну відповідальність у разі незаконного виїзду з України.

У парламенті пропонують карати таких, що виїжджають в'язницею – від 5 до 10 років. Передбачається також можливість конфіскації їхнього майна. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, тепер законопроект обробляється.

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Серед депутатів фракції "Слуга народу" ми почули думку, що документ є популістським. Це при тому, що одним із авторів законопроекту є Федір Вениславський, відомий вчений-правознавець із тієї ж фракції.

Також на сайті Ради присутній виведення головного науково-експертного управління ВР, з якого також випливає, що проект сирий. Парламентські експерти відзначають цікаву деталь: норму можна внести до Кримінального кодексу, але вона не матиме зворотної сили. Тобто не може поширюватися на випадки перетину кордону, у тому числі незаконні, заднім числом.

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Зворотної сили немає

Юрист та адвокат Іван Ліберман розповів про можливі "підводні камені" поки що не прийнятої нововведення.

"Я вважаю, що у разі ухвалення закону буде маса відкритих кримінальних проваджень. Слідство встановлюватиме склад злочину. Якщо його не буде – виробництво закриють, якщо виявлять – вручатимуть підозру", – каже Ліберман.

Ліберман підтверджує, що закон не може мати зворотної сили. Хто б що не прописував, всі, хто виїхав до прийняття нової норми, не зможуть понести кримінальну відповідальність.

"Якщо таке станеться, то буде певна невідповідність стандартам світової юриспруденції", – каже Ліберман.

На питання про те, як все ж таки визначити – законно чи незаконно той чи інший чоловік покинув Україну, Ліберман відповів так: "У ході слідства. Тобто, на підставі чого, як людина залишила Україну".

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Резюмуючи, він сказав, що факт виїзду тієї чи іншої людини за кордон встановити нескладно.

"Для цього правоохоронці можуть подати відповідний запит до відповідних служб та отримати відповідь", – каже Ліберман.



Однозначної підтримки у парламенті немає

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас нам також прокоментував законопроект, але наголосив, що висловлює свою точку зору, а не позицію комітету.

"У тому вигляді, в якому законопроект є зараз – наразі йому немає однозначної підтримки. Його треба доопрацьовувати. Взяти, наприклад, виїзд за кордон з метою відрядження. Найчастіше це потреба. Наприклад, Давид Арахамія для участі у переговорах виїжджає за кордон і це є необхідністю", – наводить приклад Сергій Йонушас.

Раніше на сайті Ради опублікували законопроект про заборону церкви країни-агресора в Україні, а саме – Московського патріархату. Деякі депутати вже встигли назвати цей законопроект популістським.