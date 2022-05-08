Долгожданное возвращение. Дипломаты США снова в Киеве (видео)

Дипломаты США вернулись в Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Временна поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит дипломатов приурочен Дню Победы в Европе, который отмечают 8 мая. После этого они уедут из украинской столицы.

Об этом сообщают CNN, а также посольство США в Украине в Twitter.

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"Визит Квин и других американских дипломатов в Киев приурочен к Дню Победы в Европе — за день до Дня Победы в России – и в тот же день, когда первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Украину", – пишет CNN.

В Twitter посольства США в Киеве также опубликовали фото Кристины Квин, которым подтвердили, что визит не будет длительным и исключительно посвящен 8 мая.

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"Только приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной. #StandwithUkraine", – говорится в подписи к фото.

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Посольство в Киеве на работает почти три месяца

Здание посольства в Киеве было закрыто в середине февраля из-за роста опасений по поводу военных действий России. Американские дипломаты были передислоцированы во Львов, а затем выехали в Польшу.

В конце апреля во время визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вернут дипломатов в Украину.

Когда американские дипломаты окончательно вернутся в Киев

2 мая стало известно, что дипломаты начали совершать однодневные поездки во Львов. Из соображений безопасности они ездили на ночлег в Польшу. В то же время Квин заявила, что к концу мая при благоприятных условиях может возобновить работу посольство в Киеве.

"Мы продолжим приезжать из Польши в Украину на дневное время в течение недели-двух. И мы очень надеемся, что обстоятельства позволят вернуться в Киев до конца мая", – сказала Кристина Квин.

Издание Face the nation, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, сообщило, что посольство США в Киеве надеется возобновить работу и поднять там американский флаг в ближайшие недели.

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