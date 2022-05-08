Довгоочікуване повернення. Дипломати США знову в Києві (відео)

Дипломати США повернулися в Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит дипломатів приурочений до Дня пам'яті та примирення в Європі, який відзначають 8 травня. Після цього вони виїдуть з української столиці.

Про це повідомляють CNN і посольство США в Україні у Twitter.

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"Візит Квін та інших американських дипломатів до Києва приурочений до Дня Перемоги в Європі – за день до Дня Перемоги в Росії – і того ж дня, коли перша леді США Джилл Байден несподівано відвідала Україну", – пише CNN.

У Twitter посольства США в Києві також опублікували фото Крістіни Квін, яким підтвердили, що візит не буде тривалим і присвячений тільки 8 Травня.

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"Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною. #StandwithUkraine", – йдеться у підписі до фото.

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Посольство в Києві працює майже три місяці

Будівля посольства в Києві була закрита в середині лютого через зростання побоювань щодо воєнних дій Росії. Американських дипломатів передислокували до Львова, а потім вони виїхали в Польщу.

Наприкінці квітня під час візиту до Києва держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США повернуть дипломатів в Україну.

Коли американські дипломати остаточно повернуться до Києва

2 травня стало відомо, що дипломати розпочали одноденні поїздки у Львів. З міркувань безпеки вони їздили на нічліг у Польщу. Водночас Квін заявила, що до кінця травня за сприятливих умов може відновити роботу посольство в Києві.

"Ми продовжимо приїжджати з Польщі в Україну на денний час протягом тижня-двох. І ми дуже сподіваємось, що обставини дозволять повернутися в Київ до кінця травня", – сказала Крістіна Квін.

Видання Face the nation, посилаючись на джерела в Держдепартаменті, повідомило, що посольство США у Києві сподівається відновити роботу та підняти там американський прапор найближчими тижнями.

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