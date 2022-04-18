Донецкая область попала под обстрелы – за сутки погибли два человека, четверо раненых

Из-за обстрелов оккупантов на Донбассе гибнут люди. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли два человека. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте и Краматорске оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганской области.

Кириленко добавил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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Авдеевка попала под обстрелы оккупантов – есть раненые, среди них ребенок

В ночь на 15 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов – в Авдеевке. Один из раненых – ребенок", – сказал Кириленко.

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