Драги после Ирпеня сделал важное заявление для будущего Украины

Марио Драги в Ирпене. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает CNN.

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"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно", – сказал Драги.

На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "поговорим об этом позже".

"Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", – заявил он.

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