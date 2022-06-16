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Драги после Ирпеня сделал важное заявление для будущего Украины

Мария Дмитренко
16 июня, 17:15
Итальянский министр побывал в Киевской области вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии 16 июня

Марио Драги в Ирпене. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает CNN.

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"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно", – сказал Драги.

На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "поговорим об этом позже".

"Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", – заявил он.

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Визит в Киев

  • Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
  • Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
  • На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
  • Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
  • Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц после увиденного в Ирпене понял главную цель России.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил "хотелки" Путина по визиту Макрона, Драги и Шольца в Киев.