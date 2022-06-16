Драгі після Ірпеня зробив важливу заяву для майбутнього України

Маріо Драгі в Ірпені. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпіня запевнив, що Україна отримає допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.
Про це повідомляє CNN.
"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо", – сказав Драгі.
На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".
"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже почали. Вони вже знаходяться на дуже просунутій стадії оцінки", – Ззаявив він.
Візит до Києва
- Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до України потягом вранці у четвер, 16 червня. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.
- Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
- На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".
- Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.
- Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц після побаченого в Ірпені зрозумів головну мету Росії.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков озвучив "хотілки" Путіна щодо візиту Макрона, Драгі та Шольца до Києва.