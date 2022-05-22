Дуда выступил в Раде: главное из исторической речи президента Польши

Анджей Дуда выступил перед украинскими нардепами / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Польши Анджей Дуда выступил 22 мая в Верховной Раде Украины. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим в украинском парламенте после полномасштабного вторжения оккупантов.
"Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени", – подчеркнул президент Польши.
Польский лидер назвал Украину лицом свободного мира.
"Появились голоса, говорящие, что Украина должна уступить требованиям Путина. Но только Украина имеет право определять свое будущее", – сказал он.
Дуда обратился к некоторым лидерам стран и подчеркнул, что "после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией не может быть бизнеса как обычно, господа президенты и премьеры".
Также президент Польши поблагодарил украинских защитников.
"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", – сказал он.
Перед выступлением польского лидера к Раде обратился Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Польше и польскому народу за поддержку Украины.
"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на "Евровидении", – сказал Зеленский.
Президент Украины предоставит особый статус полякам
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта по особому правовому статусу граждан Польши в Украине!" – сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.