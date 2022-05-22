Дуда виступив у Раді: головне з історичної промови президента Польщі

Анджей Дуда виступив перед українськими нардепами / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Польщі Анджей Дуда 22 травня виступив у Верховній Раді України. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив в українському парламенті після повномасштабного вторгнення окупантів.

"Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна – це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців опуститися на коліна", – наголосив президент Польщі.

Польський лідер назвав Україну обличчям вільного світу.

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"З'явилися голоси, які кажуть, що Україна має поступитися вимогам Путіна. Але тільки Україна має право визначати своє майбутнє", – сказав він.

Дуда звернувся до деяких лідерів країн і підкреслив: "Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не може бути бізнесу як завжди, панове президенти та прем'єри".

Також президент Польщі подякував українським захисникам.

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"Польський народ дякує вам за ваш спротив, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни", – сказав він.

Перед виступом польського лідера до Ради звернувся Володимир Зеленський. Він висловив вдячність Польщі та польському народу за підтримку України.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на "Євробаченні", – сказав Зеленський.

Президент України надасть особливий статус полякам

Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.