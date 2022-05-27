Джонсон предложил Зеленскому альтернативу вступлению в ЕС: подробности переговоров

Джонсон предложил Зеленскому альтернативу ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине и странам Восточной Европы объединиться в новый политический, экономический и военный союз, который, в отличие от ЕС, будет занимать более жесткую позицию относительно военной агрессии России.

Как пишет испанское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Джонсон "плетет свою паутину уже больше месяца". Свою идею британский премьер впервые представил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 9 апреля. Модель содружества, которую предлагает Джонсон, будет иметь Великобританию в качестве лидера и будет включать, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, со временем Турцию. С момента визита британского премьер-министра в Киев переговоры продолжались, и британское внимание к Украине становится все более острым и пристальным.

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По данным источников издания, Джонсон предлагает создать альянс государств, отстаивающих свой национальный суверенитет, либеральных в экономике и решительно настроенных, до крайней непримиримости, против военной угрозы Москвы.

Киевские власти, со своей стороны, не заняли четкую позицию по отношению к британской инициативе, но пока не отвергают ее в зародыше. Украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Владимира Путина, о чем свидетельствуют задержки санкций и оружия, которое нужно предоставить. Поэтому Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, когда лидеры 27 стран призывают решить, предоставлять ли Украине статус "кандидата" для официального начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Если участники саммита ограничатся нечетким заявлением о том, что "Киев имеет европейскую перспективу", тогда Зеленский серьезнее отнесется к альтернативному предложению Джонсона, прогнозирует испанское издание.

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В то же время, не исключено, что слухи об этих переговорах распространяются сейчас именно для того, чтобы давить на европейских лидеров в преддверии саммита в июне.

Однако у британской инициативы есть и слабые места – у Лондона нет возможности финансово поддерживать Украину на таком уровне, как Евросоюз. Кроме того, неизвестно, как Польша или страны Балтии отнесутся к инициативе, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем.

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