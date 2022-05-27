Джонсон запропонував Зеленському альтернативу вступу в ЄС: подробиці перемовин

Джонсон запропонував Зеленському альтернативу ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні та країнам Східної Європи об'єднатися у новий політичний, економічний і військовий союз, який, на відміну від ЄС, займатиме більш жорстку позицію щодо військової агресії Росії.

Як пише іспанське видання Corriere Della Sera з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, Джонсон "плете свою павутину вже більше місяця". Свою ідею британський прем'єр вперше представив президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 9 квітня. Модель співдружності, яку пропонує Джонсон, матиме Велику Британію як лідера і включатиме, окрім України, Польщу, Естонію, Латвію та Литву, а також, можливо, пізніше Туреччину. З моменту візиту британського прем'єр-міністра до Києва переговори тривали, і британська увага до України стає дедалі гострішою і детальнішою.

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За даними джерел видання, Джонсон пропонує створити альянс держав, які відстоюють свій національний суверенітет, ліберальні в економіці та рішучо налаштовані, до крайньої непримиренності, проти військової загрози Москви.

Київська влада, зі свого боку, не зайняла чітку позицію щодо британської ініціативи, але наразі не відкидає її в зародку. Українська еліта переконалася, що в Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна, про що свідчать затримки щодо санкцій та зброї, яку потрібно надати. Тому Зеленський чекає саміту ЄС 23 червня, коли лідерів 27 країн закликають вирішити, чи надавати Україні статус "кандидата" для офіційного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Якщо учасники саміту обмежаться нечіткою заявою про те, що "Київ має європейську перспективу", тоді Зеленський серйозніше поставиться до альтернативної пропозиції Джонсона, прогнозує іспанське видання.

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Водночас, не виключено, що чутки про ці переговори поширюються зараз саме для того, щоб тиснути на європейських лідерів напередодні саміту у червні.

Проте британська ініціатива має і слабкі місця – Лондон не має можливості фінансово підтримувати Україну на такому рівні, як Євросоюз. Крім того, невідомо, як Польща чи країни Балтії поставляться до ініціативи, яка може скомпрометувати їхні відносини з Брюсселем.

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