Джонсон снова приехал в Киев

Премьер-министр Великобритании снова приехал в столицу Украины к президенту Владимиру Зеленскому.

"Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", – написал украинский лидер.

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Зеленский добавил, что это уже второй визит Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю.

"Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" – написал он.

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Поддержка Украины

Как отмечается, на заседании кабинета министров министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон готовит новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщил журналистам представитель Джонсона.

Сам Джонсон, который пережил вотум доверия, сказал своим министрам, что Великобритания "останется в авангарде" поддержки Украины.

"Он сказал, что крайне важно, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, при котором необоснованная агрессия Путина, похоже, окупилась", – сказал представитель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Банковой очень счастливы тем фактом, что лидер Консервативной партии Великобритании остался главой правительства.