Джонсон знову приїхав до Києва

Зеленський зустрівся із Джонсоном. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії знову приїхав до столиці України до президента Володимира Зеленського.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії – тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", – написав український лідер.

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Зеленський додав, що це вже другий візит Джонсона до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю.

"Є спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України. Вдячний за потужну підтримку!" – написав він.

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Підтримка України

Як зазначається, на засіданні кабінету міністрів міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон готує нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомив журналістам представник Джонсона.

Сам Джонсон, який пережив вотум довіри, сказав своїм міністрам, що Велика Британія "залишиться в авангарді" підтримки України.

"Він сказав, що вкрай важливо, щоб на президента Зеленського не чинився тиск, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, за якого необґрунтована агресія Путіна, схоже, окупилася", – сказав представник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер Консервативної партії Великої Британії залишився главою уряду.