Джонсон уверен, что Путину в Украине ничего не светит – цитаты мировых лидеров за 17 июня

Западные лидеры с Украиной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры нынче активно высказываются про перспективы вступления Украины в ЕС. Однако не забывают и про международного преступника Владимира Путина, который нынче принимал на Петербургском международном экономическом форуме талибов и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 17 июня.

Реклама

Перспективы Путина

Президент США Джо Байден предупредил, что у Путина были планы не только на Украину.

"Я убежден, что если мы позволим Путину пройти, России пройти, он не остановится. Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло в соседних странах. Вы бы увидели, что произошло бы и в Польше, и в Чехии, и во всех членах НАТО", – сказал американский лидер, которого процитировал телеканал CNN.

Неожиданно приехавший в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Путину в Украине ничего не светит.

Реклама

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда. И я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – резюмировал друг Украины.

Перспективы евроинтеграции

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Украине послан сигнал.

Реклама

"Система присоединения к ЕС остается на месте. В то же время сигнал был послан. Мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем это разумно", – так прокомментировал представитель Нидерландов заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что впереди Украину ждет много работы.

"Много работы предстоит сделать. К примеру, в области верховенства права. Украина уже зашла далеко в создание необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен для ускорения процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заключил, что его страна поддержит нашу.

"Если Еврокомиссия решит, что Украина готова приобрести статус кандидата, то это тоже то, что мы можем поддержать", – пообещал датский политик.

Предыдущие высказывания