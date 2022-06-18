Джонсон упевнений, що Путіну в Україні нічого не світить – цитати світових лідерів за 17 червня

Західні лідери з Україною / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери нині активно висловлюються про перспективи вступу України до ЄС. Проте не забувають і про міжнародного злочинця Володимира Путіна, який нині приймав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі талібів та президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати за 17 червня.

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Перспективи Путіна

Президент США Джо Байден попередив, що Путін мав плани не лише на Україну.

"Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну пройти, Росії пройти, він не зупиниться. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що б відбулося у сусідніх країнах. Ви б побачили, що трапилось би і в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО", – сказав американський лідер, якого процитував телеканал CNN .

Несподівано приїхав у Київ прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та повідомив, що Путіну в Україні нічого не світить.

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"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", – резюмував друг України.

Перспективи євроінтеграції

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Україні надіслано сигнал.

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"Система приєднання до ЄС залишається на місці. Водночас сигнал (Україні) був надісланий. Ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно", – так прокоментував представник Нідерландів висновок Єврокомісії з кандидатства для України.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що попереду на Україну чекає багато роботи.

"Багато роботи потрібно зробити. Наприклад, у сфері верховенства права. Україна вже зайшла далеко у створенні необхідних інституцій для ефективного функціонування судової системи і прокуратури. Фокус тепер має бути зміщений на прискорення процесу відбору суддів Конституційного суду, а також членів Вищої ради правосуддя", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод уклав, що його країна підтримає нашу.

"Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати", – пообіцяв данський політик.

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