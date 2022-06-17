Джонсон вернулся в Киев: что пообещал премьер Великобритании

Джонсон приехал узнать, какого оружия нам не хватает / Коллаж "Сегодня"

В Киеве находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который неожиданно опять приехал в Украину. Появились сообщения о первых результатах данного визита.

Об этом сообщается на телеграм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Реклама

Что известно

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, наша победа в войне за Независимость", – написал Ермак.

Также Украина поблагодарила Лондон за мощную поддержку.

"Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками", – резюмировал Ермак.

Реклама

Обстановка