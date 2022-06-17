Джонсон повернувся до Києва: що пообіцяв прем'єр Великої Британії

Джонсон приїхав дізнатися, якої зброї нам не вистачає / Колаж "Сьогодні"

У Києві перебуває прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який зненацька знову приїхав до України. З'явилися повідомлення про перші результати цього візиту.

Про це повідомляється на телеграм-каналі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

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Що відомо

"Сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з нашим добрим другом та союзником, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність", – написав Єрмак.

Також Україна подякувала Лондону за потужну підтримку.

"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути. Україна переможе з такими сильними союзниками", – резюмував Єрмак.

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Пізніше Володимир Зеленський повідомив: "Наші переговори з Борисом Джонсоном сьогодні, як і завжди, були максимально щирими та предметними. Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави. Готуємося до відбудови України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її здобудемо, у нас немає".

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