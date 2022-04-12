Экс-механик БТР армии РФ сжег военный билет и обратился к оккупантам (видео)

Гражданин РФ в знак протеста сжег свой военный билет. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший механик БТР мотострелковых войск Российской Федерации уничтожил свой военный билет и призвал российских военных возвращаться домой.

Об этом рассказали в Государственном бюро расследования.

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Гражданина России работники ГБР обнаружили в Хмельницкой области во время проведения фильтрационных мероприятий. Как выяснилось, молодой человек родился и прожил в России большую часть своей жизни. До переезда в Украину он проходил службу в 56-м гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717).

Мужчина осудил действия оккупантов, показательно уничтожил свой военный билет и обратился к россиянам.

"Хочу обратиться к военным, своим ровесникам, подумайте, для чего вы это делаете. Прекратите выполнять преступные приказы и возвращайтесь домой", — сказал он.

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