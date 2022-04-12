Ексмеханік БТР армії РФ спалив військовий квиток та звернувся до окупантів (відео)

Громадянин РФ на знак протесту спалив свій військовий квиток. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній механік БТР мотострілецьких військ Російської Федерації знищив свій військовий квиток та закликав російських військових повертатися додому.

Про це розповіли в Державному бюро розслідування.

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Громадянина Росії працівники ДБР виявили у Хмельницькій області під час проведення фільтраційних заходів. Як з'ясувалося, хлопець народився і прожив у Росії більшу частину свого життя. До переїзду в Україну він проходив службу в 56-му гвардійському центрі підготовки молодших спеціалістів мотострілецьних військ (в/ч 71717).

Чоловік засудив дії окупантів, показово знищив свій військовий квиток та звернувся до росіян.

"Хочу звернутися до військових, своїх ровесників, подумайте, для чого ви це робите. Припиніть виконувати злочинні накази та повертайтеся додому", – сказав він.

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