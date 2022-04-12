Эмбарго для России снова не ввели: Зеленский раскритиковал европейских лидеров

Зеленский обратился к европейским лидерам / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров. Все из-за того, что некоторые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России.

Об этом сообщает главы государства во время обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.

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Владимир Зеленский отметил, что даже зверства в Буче не заставили ЕС ввести эмбарго.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ", – отметил Зеленский.

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