Эмбарго для России снова не ввели: Зеленский раскритиковал европейских лидеров

Зеленский обратился к европейским лидерам / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров. Все из-за того, что некоторые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России.
Об этом сообщает главы государства во время обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.
Владимир Зеленский отметил, что даже зверства в Буче не заставили ЕС ввести эмбарго.
"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ", – отметил Зеленский.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым на вид лет по 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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