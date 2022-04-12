Ембарго для Росії знову не запровадили: Зеленський розкритикував європейських лідерів

Зеленський звернувся до європейських лідерів / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленськийрозкритикував європейських лідерів Все через те, що дехто досі не запровадив ембарго на енергоносії з Росії.
Про це повідомляє глава держави під час звернення до парламенту Литви, пише РБК-Україна.
Володимир Зеленський зазначив, що навіть звірства у Бучі не змусили ЄС запровадити ембарго.
"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи під санкціями опиниться нафта. Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитися, коли вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, а й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи військову машину РФ ", – зазначив Зеленський.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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