Ермак назвал блефом отвод войск РФ из Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит отвод войск / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия не отводит свои войска по отдельным направлениям фронта, как заявлялось ранее. Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает окончание войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно это касается гуманитарной сферы", – сказал он.
По его словам, в данный момент очень тяжелая ситуация в Мариуполе, где "люди умирают без еды и воды, а российские войска не разрешают им покинуть город. Он сравнил катастрофу в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны".
Глава ОП отметил, что позиция Киева ясна и прозрачна – остановить войну.
"Мы хотим остановить эту войну. Мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал Ермак.
Отвод войск
29 марта оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не производили активных действий. Президент США Джо Байден заявил, что не видит действий того, что Россия отводит свои войска от Киевской и Черниговской областей. Он хочет увидеть, соблюдает ли РФ то, что предлагает.
Пентагон также не верит в отвод войск, они считают, что российские войска передислоцируются.
В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не зафиксировано.
Ситуация в Мариуполе
- Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия. Во что превратился ранее цветущий и развитый город, можно увидеть здесь.
- Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
- Автор бренда Мариуполя Сергей Родионов объявил о запуске сбора историй мариупольцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала жертв российской агрессии
- На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара, а также россияне решили открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск. 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка