Ермак назвал блефом отвод войск РФ из Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит отвод войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не отводит свои войска по отдельным направлениям фронта, как заявлялось ранее. Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает окончание войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно это касается гуманитарной сферы", – сказал он.

По его словам, в данный момент очень тяжелая ситуация в Мариуполе, где "люди умирают без еды и воды, а российские войска не разрешают им покинуть город. Он сравнил катастрофу в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны".

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Глава ОП отметил, что позиция Киева ясна и прозрачна – остановить войну.

"Мы хотим остановить эту войну. Мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал Ермак.

Отвод войск

29 марта оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не производили активных действий. Президент США Джо Байден заявил, что не видит действий того, что Россия отводит свои войска от Киевской и Черниговской областей. Он хочет увидеть, соблюдает ли РФ то, что предлагает.

Пентагон также не верит в отвод войск, они считают, что российские войска передислоцируются.

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В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не зафиксировано.

Ситуация в Мариуполе