Єрмак назвав блефом відведення військ РФ з України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не бачить відведення військ / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія не відводить своїх військ за окремими напрямками фронту, як заявлялося раніше. Про це в інтерв'ю CNN заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми вважаємо, що вони змінили стратегію та плани. Але це, на жаль, не означає закінчення війни. Я можу сказати, що ситуація залишається досить важкою. Особливо це стосується гуманітарної сфери", – сказав він.
За його словами, зараз дуже важка ситуація в Маріуполі, де люди помирають без їжі і води, а російські війська не дозволяють їм залишити місто. Він порівняв катастрофу в Маріуполі з блокадою Ленінграда під час Другої світової війни".
Глава ОП зазначив, що позиція Києва зрозуміла й прозора – зупинити війну.
"Ми хочемо зупинити цю війну. Ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб було відкрито гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – сказав Єрмак.
Відведення військ
29 березня окупанти розпочали виведення своїх окремих підрозділів. У напрямку Броварів російські військові намагалися утримати раніше зайняті позиції і не робили активних дій. Президент США Джо Байден заявив, що не бачить дій того, що Росія відводить свої війська від Київської та Чернігівської областей. Він хоче побачити, чи дотримується РФ того, що пропонує.
У Пентагоні також не вірять у відведення військ, там вважають, що російські війська передислоковуються.
У Генштабі заявили також про перегрупування ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас на Волинському напрямку істотних змін у складі та положенні окупантів не зафіксовано.
Ситуація у Маріуполі
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто з усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства. На що перетворилося раніше квітуче і розвинене місто, можна побачити тут.
- Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Уся зброя, яку російські окупанти застосовували у Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.
- Автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов оголосив про запуск збору історій маріупольців для фіксації військових злочинів та створення меморіалу жертв російської агресії.
- На 31 березня погоджено 2 гуманітарні коридори – з Маріуполя та Енергодара, а також росіяни вирішили відкрити доступ для гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ. 28 автобусів мають отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка.