Ермак о встрече союзников в Рамштайне: "Сдвинут небо и землю" для поддержки Украины"

Глава Офиса президента заявил, что в победу Украины верят / Фото: Коллаж: Сегодня

Министры обороны 40 государств собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Российской Федерацией.

Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Вера в победу

По его словам, уже раздаются положительные сигналы единства от наших союзников.

"В победу Украины верят и для ее достижения готовы приложить реальные усилия. Как сказал министр обороны США Ллойд Остин – они "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины. Цивилизованный мир объединился вокруг нашей смелости в войне за свободу с чистым злом. Поэтому мы точно победим", – заявил он.

Напомним, Андрей Ермак сообщал, что Украина будет получать больше оружия от союзников, в том числе от Великобритании и США. По его словам, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил о поставке Украине бронетехники.

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