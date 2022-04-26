Єрмак про зустріч союзників у Рамштайні: "Зрушать небо і землю" для підтримки України"

Глава Офісу президента заявив, що в перемогу України вірять / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністри оборони 40 держав зібралися на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з Російською Федерацією.

Про це написав у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Віра в перемогу

За його словами, вже лунають позитивні сигнали єдності від наших союзників.

"У перемогу України вірять і для її досягнення готові докласти реальних зусиль. Як сказав міністр оборони США Ллойд Остін – вони "зрушать небо і землю" для підтримки України. Цивілізований світ об‘єднався навколо нашої сміливості у війні за свободу з чистим злом. Тому ми точно переможемо", – заявив він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак повідомляв, що Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та США. За його словами, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про поставку Україні бронетехніки.

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