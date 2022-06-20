Ермак рассказал, что сейчас с пленными азовцами

Андрей Ермак рассказал о ситуации с пленными защитниками "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Попавшие в плен защитники "Азовстали" – живы. Но в каких условиях их держат – неизвестно. Пока этот вопрос отслеживается.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

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"Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", — сказал Ермак.

Он отметил, что в центре разведки в отношении пленных создан пресс-центр. В его работе будут участвовать как представители ГУР, так и тех структур, чьи люди находятся в плену.

"Поскольку переговоры и консультации продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непрост. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что задачей на первом этапе было сохранение жизни защитников "Азовстали", и ее выполнили. Сегодня занимаются вторым этапом – их возвращением.

"Также начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200", — подытожил глава Офиса президента.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

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Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный меткомбинат, который принял на себя удар оккупантов.

Ранее мы рассказывали, что на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Процедура проходила по формуле "50 на 50". Среди погибших украинских воинов есть защитники "Азовстали".

Ранее мы рассказывали, что в Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников из "Азовстали". Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали".