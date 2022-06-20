Єрмак розповів, що зараз з полоненими азовцями

Андрій Єрмак розповів про ситуацію з полоненими захисниками "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Захисники "Азовсталі", що потрапили в полон, – живі. Але за яких умов їх тримають – невідомо. Поки що це питання відслідковується.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua.

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"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", — сказав Єрмак.

Він зазначив, що у центрі розвідки щодо полонених створено пресцентр. У його роботі братимуть участь як представники ГУР, і тих структур, чиї люди знаходяться у полоні.

"Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу", – наголосив Єрмак.

Він додав, що завданням на першому етапі було збереження життя захисників "Азовсталі", і його виконали. Сьогодні займаються другим етапом – їхнім поверненням.

"Також почався процес повернення тіл наших загиблих героїв. На сьогодні це вже більш як 200", – підсумував глава Офісу президента.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доправлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

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Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото зруйнований меткомбінат, який взяв на себе удар окупантів.

Раніше ми розповідали, що на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів є захисники "Азовсталі".

Раніше ми розповідали, що до Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників із "Азовсталі". Раніше пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі".