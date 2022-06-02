Ермак рассказал, какое еще оружие США скоро передадут Украине

Украина и США обсудили предоставление ВСУ нового пакета американской военной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с американскими партнерами и обсудил с ним предоставление военной помощи для сдерживания военной российской агрессий. Об итогах телефонного разговора он написал в своем Telegram-канале.

"Вчера вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли", – написал он.

Что включает пакет военной помощи от США

РСЗО HIMARS и боеприпасы,

вертолеты Ми-17,

ракеты Javelin,

тактические машины,

РЛС и другие боеприпасы.

Также он отметил, что это не последняя помощь США, украинская сторона озвучила потребности нашей армии.

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"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – рассказал он.

Военная помощь от США

1 июня, Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом сокращения в области безопасности на сумму до 700 миллионов долларов в пользу удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе. Это разрешение является 11-м изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Кроме того, в этот день президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

США попросили Украину не использовать РСЗО HIMARS для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию.

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что американские РСЗО помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.

Сайт "Сегодня" выяснил, что представляют собой американские ракеты, как они повлияют на ход войны в Украине и смогут ли поразить цели на территории России.