Єрмак розповів, яку ще зброю США скоро передадуть Україні

Україна та США обговорили надання ЗСУ нового пакету американської військової допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з американськими партнерами та обговорив із ними надання військової допомоги для стримування військової російської агресії. Про підсумки телефонної розмови він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вчора разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі", – написав він.

Що включає пакет військової допомоги від США

РСЗВ HIMARS та боєприпаси,

вертольоти Мі-17,

ракети Javelin,

тактичні машини

РЛС та інші боєприпаси.

Також він зазначив, що це не остання допомога США, а українська сторона озвучила потреби нашої армії.

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"Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогові", – розповів він.

Військова допомога від США

1 червня Міністерство оборони США оголосило про санкціонування президентом скорочення в галузі безпеки на суму до 700 мільйонів доларів на користь задоволення критичних потреб України у сьогоднішній боротьбі. Цей дозвіл є 11-м вилученням обладнання із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року.

Крім того, цього дня президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

США попросили Україну не використовувати РСЗВ HIMARS для ударів углиб Росії, а лише захищати українську територію

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські РСЗВ допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту .

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