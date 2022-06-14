Ермак сказал, чего Украина ожидает от "Рамштайна-3"

В июне состоится встреча в формате "Рамштайн-3" / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая встреча представителей стран-партнеров "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе 15 июня. Ее организацией займется глава Пентагона Ллойд Остин. Украина по итогам этой встречи ожидает большое количество тяжелого оружия.

Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Рамштайн-3" должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с тем, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка. Более тяжелое оружие и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость", – написал он.

Потребности Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.

По его словам, Украине необходимо получить:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Также стало известно о том, что Литва передаст Украине крупную партию оружия, а именно 110 антидроновых ружей собственного производства. Оружие назвали "Убийцей орков".