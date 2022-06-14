Єрмак сказав, чого Україна очікує від "Рамштайну-3"

У червні відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн-3" / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова зустріч представників держав-партнерів "Рамштайн-3" відбудеться в Брюсселі 15 червня. Її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін. Україна за підсумками цієї зустрічі очікує на більшу кількість важкої зброї.

Про це повідомив у Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"Рамштайн-3" має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку. Більше важкої зброї та оперативне навчання наших військових. Все інше сприймається ворогом як слабкість", – написав він.

Потреби України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.

За його словами, Україні необхідно отримати:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Також стало відомо про те, що Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва. Зброю назвали "Вбивця орків".