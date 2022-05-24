Ермак сообщил о новой помощи Украине от западных союзников

ЕС утвердил новый транш военной помощи Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Помощь Украине

"Оружие для нашей победы. ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Спасибо союзникам. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя", – написал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы помощи Украине с вооружением, прошла успешно. Также он показал "новое вооружение" для Украины.

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