Єрмак повідомив про нову допомогу Україні від західних союзників

ЄС затвердив новий транш воєнної допомоги Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро.

Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Допомога Україні

"Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам. Нам потрібно багато та швидко, втрачати час більше не можна", – написав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно. Також він показав "нове озброєння" для України.

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