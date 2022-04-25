Ермак: Украина получит от США и Великобритании больше оружия

Глава Офиса президента отметил, что в Украину приедет новое вооружение от западных союзников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина будет получать больше оружия от союзников, в частности, от Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Помощь от союзников

По его словам, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил о поставке Украине бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer.

В то же время Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование.

Вооружение со всего мира

19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.

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18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.

Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.

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Напомним, британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

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