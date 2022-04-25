Єрмак: Україна отримає від США та Великої Британії більше зброї

Глава Офісу президента зазначив, що в Україну приїде нове озброєння від західних союзників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Допомога від союзників

За його словами, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про постачання Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет, – Stormer.

Водночас Міноборони США постачить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інші озброєння.

Озброєння з усього світу

19 квітня стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї з резервів Міноборони своєї країни.

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18 квітня парламент Італії ухвалив майже одноголосно рішення про відправлення зброї Україні.

За день до того було заявлено, що в Україну "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена нашій країні.

Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. Серед іншого Київ попросив зброю.

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Нагадаємо, британська влада передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них.

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