ЕС дал заднюю с санкциями РФ в шестом пакете: что произошло

Подоляк возмутился изменениями в санкциях против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина хочет объяснения по поводу изменения в официальном сообщении ЕС о новых санкциях. Из него исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для России. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Сначала Совет ЕС анонсирует блокировку для России доступа к облачным сервисам в шестом пакете санкций. Затем сообщения редактируют, удаляя это упоминание. Разъяснений от должностных лиц нет. Санкционное давление нужно усиливать, а не ослаблять", — заявил Подоляк.
Что произошло
Ранее из пресс-релиза об утверждении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях облачных технологий. Веб-архив показывает, что релиз был изменен – 3 июня упоминание об облачных технологиях было, а 4 июня исчезло. Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.
Один из пунктов касался консультационных услуг и звучал следующим образом: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов".
Теперь эта фраза изменена и выглядит так: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг".
3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ. В его рамках утвердили персональные санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний. Также там речь идет о таких мерах:
- запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;
- суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;
- эмбарго на доставляемую по трубопроводу российскую нефть;
- Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;
- под новые санкции подпадут представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.
- ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе и лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
- с ограничениями столкнутся компании, снабжающие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.
Раньше мы писали:
Олигарх Абрамович ответит перед США за грехи Путина
Украина предложила способ санкционного давления на россиян, который может немедленно прекратить войну
Посол Украины в ЕС рассказал, какие ограничения против РФ должны быть в седьмом пакете санкций Евросоюза