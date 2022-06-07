ЄС потайки послабив шостий пакет санкцій проти РФ: реакція Подоляка

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Україна хоче пояснень з приводу зміни в офіційному повідомленні ЄС про нові санкції. З нього зникла згадка про заборону хмарних сервісів для Росії. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Спершу Рада ЄС анонсує блокування для Росії доступу до хмарних сервісів у шостому пакеті санкцій. Потім повідомлення редагують, видаляючи цю згадку. Роз’яснень від посадовців немає. Санкційний тиск потрібно посилювати, а не послаблювати", – заявив Подоляк.

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Що сталося

Раніше з пресрелізу про затвердження шостого пакета санкцій проти Росії на сайті Ради ЄС зникла згадка про обмеження щодо хмарних технологій. Вебархів показує, що реліз був змінений – 3 червня згадка про хмарні технології була, а 4 червня зникла. Також хмарні технології не згадуються у рішенні, опублікованому пізніше в Офіційному журналі ЄС.

Один із пунктів стосувався консультаційних послуг і звучав таким чином: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків з PR та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів".

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Тепер ця фраза змінена і має такий вигляд: "ЄС заборонить надання в Росії бухгалтерських послуг, зв'язків з PR та консультаційних послуг".

3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ. У його рамках затвердили персональні санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній. Також там йдеться про такі заходи:

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заборонено імпорт російської нафти, що перевозиться морем;

судна, що перевозять нафту з РФ до третіх країн, не можна буде страхувати;

ембарго на російську нафту, що доставляється трубопроводом;

Сбербанк, а також ще два російські банки та один білоруський відключать від SWIFT;

під нові санкції підпадуть представники силових структур РФ, бізнесмени, представники ЗМІ;

обмеження накладуть на десятки військовослужбовців, у тому числі й на осіб, визнаних винними у військових злочинах у Бучі;

з обмеженнями зіткнуться компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських Збройних сил.

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