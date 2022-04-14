Еще два Героя Украины. Зеленский отметил наградами наших защитников

Президент подписал указы о награждении украинских защитников. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В среду, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских защитников.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Реклама

Подробности

"Государственными наградами отмечены 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины (7 из них посмертно), а также 11 работников Управления государственной охраны. Другим указом звания Герой Украины присвоено двум военнослужащим наших Вооруженных сил. Посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава каждому, каждой, кто защищает народ и защищает наше государство! Слава Украине!" – заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к гражданам и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну.

Читайте также: