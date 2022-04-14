Ще два Герої України. Зеленський відзначив нагородами наших захисників

Президент підписав укази про нагородження українських захисників. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У середу, 13 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських захисників.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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"Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних сил України (7 з них посмертно), а також 11 працівників Управління державної охорони. Іншим указом звання Герой України присвоєно двом військовослужбовцям наших Збройних сил. Посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава кожному, кожній, хто захищає народ і захищає нашу державу! Слава Україні!" – заявив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України, які допоможуть зупинити війну.

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