Еще одна страна взяла пример с ленд-лиза США. Какое оружие получит Украина

Греция даст Украине БМП и боеприпасы / Фото: Коллаж: Сегодня

Греция может передать Украине "невероятное количество" оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на информацию издания Pronews.gr.

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В частности, в списке:

122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов;

15 тысяч снарядов 73 мм;

2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм;

20 тысяч автоматов Калашникова АК-47;

3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм;

1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

Какое новое оружие Украина получила от Запада

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

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Также Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

В свою очередь Польша передала ВСУ самоходные гаубицы KRAB калибра 155 мм, а также научила украинских артиллеристов работе с ними.

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Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 700 миллионов долларов, в рамках которой будут предоставлены современные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия HIMARS.